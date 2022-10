Il podio dei peggiori: Rula stalker della Meloni, la sardina avvelenata e Grillo squadrista

Al secondo posto spunta Mattia Santori. Ve lo ricordate, no? Un tempo in piazza per fermare l’avanzata di Matteo Salvini e della Lega. Adesso che nel centrodestra sono cambiati gli equilibri, non ha perso tempo per spostare la propria attenzione su Giorgia Meloni. “Sputa sull’Europa”, ha detto sul conto della leader di Fratelli d’Italia spiegando di non sentirsi tranquillo con lei al governo. Proprio una sardina avvelenata. Esattamente come il clima che si respira all’interno del Partito democratico. Viene, però, da chiedersi per quanto andranno avanti con questa inutile caccia alla Meloni.