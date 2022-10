Report economia, Sangalli: Lombardia rallenta, ma terziario resta punto di forza

– “L’economia della Lombardia sta rallentando, però mantiene i suoi punti di forza, in particolare il settore del terziario, con il commercio internazionale dei servizi, il turismo e l’accoglienza”. Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Milano Lodi Monza e Brianza, a margine della presentazione, organizzata questa mattina a Palazzo Castiglioni, del report sull’andamento dell’economia lombarda, elaborato insieme a Banca d’Italia. Sangalli ha continuato ricordando il problema del caro energia: “C’è l’insopportabile caro energia che resta la prima emergenza e peggiora il clima di fiducia delle imprese”. Secondo il presidente di Confcommercio, questa emergenza “deve essere affrontata soprattutto a livello europeo con il Recovery fund e il controllo del prezzo di gas ed elettricità”. Durante il suo intervento, Sangalli ha ricordato che la particolarità dell’economia regionale sia la sua varietà: “l’economia della Lombardia sta rallentando ma mantiene i suoi punti di forza perché la varietà della nostra regione, che non si identifica in una nicchia o distretto, è una forza sostenuta dalla forte terziarizzazione che Confcommercio rappresenta”. Al nuovo governo, “chiederemo di risolvere il problema drammatico del caro energia”, ha detto ancora Sangalli. Alla domanda se Giorgia Meloni sia la persona adatta ad affrontare questa situazione di emergenza e incertezza, Sangalli ha risposto: “Tutti ci auguriamo di sì”.

