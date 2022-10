Regione, Vigili del Fuoco : risorse per 2 mln a 60 distaccamenti volontari

È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo regionale rivolto alle Onlus che sostengono un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo comunica l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, nell’ambito del bando espletato da Regione Lombardia, che assegna 2 milioni di euro di contributi a 60 distaccamenti volontari. “Delle 56 organizzazioni regolarmente iscritte nell’elenco regionale, sono pervenute 58 richieste di contributo e sono state tutte finanziate – ha commentato l’assessore -. Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa, fortemente voluta da Regione Lombardia, che mette in luce l’impegno profuso della nostra istituzione nei confronti del sistema di volontariato lombardo. Siamo l’unica regione – ha aggiunto Foroni – a sostenere un progetto così strutturato nei confronti del nostro volontariato e dei Vigili del Fuoco; realtà che rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità durante le situazioni emergenziali, soprattutto quelle legate ai fenomeni calamitosi divenuti sempre più difficili da prevedere”. Il contributo assegnato permetterà ai distaccamenti volontari di dotarsi di nuovi mezzi e strumentazioni tecniche necessarie per migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti. L’elenco delle associazioni, approvato tramite decreto dirigenziale, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. Le 58 domande sono state tutte finanziate entro il limite massimo stabilito dal bando, per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro.

