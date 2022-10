Polizia Locale. I ‘Ghisa aprono il Festival delle bande giovanili’

Appuntamento domenica 9 ottobre in piazza Leonardo da Vinci

Domenica 9 ottobre, la Banda della Polizia locale di Milano aprirà il Festival delle Bande Giovanili, in programma dalle ore 9 alle ore 18 in piazza Leonardo da Vinci. Il Festival coinvolge sei bande e 40 giovani musicisti provenienti dalle province lombarde di Sondrio, Varese, Como, Lecco, Brescia e Milano. Ciascuna formazione si esibirà in un concerto lungo tutta la giornata. L’evento è stato organizzato dal Municipio 3 in collaborazione con l’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome, gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari (Anbima).

In caso di pioggia l’appuntamento sarà annullato.