Taxiblu osserva: code a varchi Area B prima di accensione ZTL, traffico aumenta

“Sul fatto che Area B sia una misura che arriva con i nuovi divieti e limitazioni in un momento quantomeno inopportuno per tanti lavoratori e famiglie lo abbiamo sottolineato abbondantemente in questi giorni. Detto questo c’è da segnalare sicuramente un nuovo fenomeno che questa misura ha indirettamente scatenato. Ovvero che negli orari che precedono gli orari d’accensione delle telecamere, in tanti, comprensibilmente cercano di entrare in città. Cosa che porta al mattino molto presto a vedere già code in direzione di alcuni varchi. Cosa comprensibile che dimostra purtroppo che chi ha necessità di entrare in città, con un veicolo, spesso non ha alternative. Poi chi arriva ‘troppo tardi’ o comunque non può entrare e vuole prendere un mezzo pubblico, spesso deve affannarsi a cercare un parcheggio, dove non previsto uno d’interscambio raggiungibile, cosa che si ripercuote sulle vie prima dei varchi o addirittura nei comuni limitrofi all’Area B di Milano”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vicepresidente di Taxiblu 02.4040.

