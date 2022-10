Scala, oltre 20mila spettatori per la seconda edizione della “Scala in Città”

Oltre 20mila spettatori hanno assistito agli spettacoli della seconda edizione ‘La Scala in città’, progetto del Piermarini realizzato in collaborazione con la Filarmonica della Scala, l’Accademia Teatro alla Scala e messo in scena in diverse zone della città nell’ambito dell’iniziativa di Palazzo Marino ‘Milano è viva’. “L’iniziativa che si tenuta dal 27 settembre al primo ottobre – spiega un comunicato degli organizzatori – conferma e amplia il successo della precedente edizione. Dal jazz allo Spirit de Milan alla danza che ha riempito i 3mila posti disponibili all’Allianz Arena, alle esibizioni del Coro, dell’Accademia e agli spettacoli per i ragazzi con Mario Acampa fino alla parata finale al Teatro alla Scala, appassionati e neofiti hanno potuto accostarsi gratuitamente a un’ampia varietà di generi e repertori, imparando a conoscere e apprezzare un repertorio strumentale e corale che spazia dal barocco al contemporaneo, classici della danza e nuove coreografie. La Scala reinterpreta la sua missione culturale andando a cercare il suo nuovo pubblico e a scoprire nuovi spazi e interlocutori in una città sempre più policentrica e ricca di occasioni e iniziative”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845