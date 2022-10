Fiera, investe poliziotto in bici per sfuggire a controllo: denunciato 52enne

Per sfuggire in auto a un controllo di un pattuglia di poliziotti in bicicletta ha travolto un agente in sella che si era posizionato con la ruota anteriore davanti alla vettura e lo ha fatto cadere a terra causandogli contusioni al ginocchio destro, alla caviglia destra e alla mano destra. E’ accaduto lo scorso 22 settembre in via Panzini, a ridosso dei giardini di via Pallavicino in zona Fiera. L’automobilista è un 52enne che è stato rintracciato grazie alla targa e denunciato. L’uomo era stato notato procedere a forte velocità e con manovre azzardate per sorpassare i veicoli nel traffico cittadino. Raggiunto dai poliziotti nei pressi di un semaforo ha rifiutato una prima volta di consegnare i documenti e, approfittando del defluire del traffico, ha fatto uno scatto in avanti con la vettura. Raggiunto nuovamente, un agente ha posizionato la sua bicicletta in modo da non impedire al 52enne di muoversi. Incurante della ruota della bicicletta posizionata davanti all’auto, il 52enne è scappato investendo il poliziotto. La collega dell’agente contuso ha preso il numero di targa e l’automobilista è stato successivamente rintracciato.

