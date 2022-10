Teatro Filodrammatici JOE BARBIERI in concerto Giovedì 6 ottobre, ore 19.00 e 21.00

TEATRO FILODRAMMATICI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE, ORE 19.00 E ORE 21.00 L’ANTEPRIMA DEL TOUR 30 ANNI SUONATI DI JOE BARBIERI

La serata anticipa l’uscita del nuovo album live antologico, dal titolo Tratto da una notte vera, che celebra i primi tre decenni di carriera del cantautore napoletano. Il concerto è uno degli appuntamenti di JazzMI A pochi giorni dal via della stagione teatrale 2022/2023, il palco del Teatro Filodrammatici (via Filodrammatici 1) si appresta ad accogliere, giovedì 6 ottobre, alle ore 19.00 e alle ore 21.00, l’anteprima di 30 anni suonati, il tour che ripercorrerà l’itinerario artistico di Joe Barbieri. Il concerto proporrà per la prima volta accenni ai brani d’esordio di Joe Barbieri, oltre ad alcune canzoni mai o poco eseguite prima d’ora dal vivo e ai maggiori successi del cantautore napoletano. Accompagnano Joe Barbieri (voce e chitarra), Pietro Lussu (pianoforte), Bruno Marcozzi (percussioni e batteria) e Daniele Sorrentino (contrabbasso). La serata anticipa l’uscita del nuovo album live, dal titolo Tratto da una notte vera, registrato lo scorso dicembre al Teatro Forma a Bari.

30 anni suonati e Tratto da una notte vera celebrano i primi trent’anni di carriera di Joe Barbieri, iniziata il 7 ottobre 1992 quando, Pino Daniele, in qualità di produttore, portò l’allora diciottenne Joe dapprima in uno studio, poi a esordire al Festival di voci nuove di Castrocaro. In questi tre decenni, Barbieri ha inciso tredici album e ha suonato in centinaia di concerti in molti paesi del mondo. Il nuovo disco conterrà, oltre a una rinnovata selezione del suo repertorio anche tre bonus track: due nuove canzoni (la prima dall’eloquente titolo “Retrospettiva Futura” e la seconda che ha scritto per omaggiare i propri fan e che si chiama “Maravilhosa Avventura”) oltre a una densa rilettura di “Dettagli”, classico a firma di Roberto Carlos e Bruno Lauzi, portato al successo da Ornella Vanoni.

Per informazioni e biglietti: www.joebarbieri.com/concerti

Note biografiche

Barbieri ha attualmente all’attivo 6 album di brani originali (“In Parole Povere” 2004, “Maison Maravilha” 2009, “Respiro” 2012, “Cosmonauta Da Appartamento” 2015, “Origami” 2017 e “Tratto Da Una Storia Vera” 2021), oltre ad un cd+dvd dal vivo (“Maison Maravilha Viva” 2010) registrato all’Auditorium Parco della Musica di Roma e due dischi-tributo entrambi dedicati ai suoi numi tutelari nel jazz: ovvero Chet Baker (“Chet Lives!” 2013) e Billie Holiday (“Dear Billie” 2019).

La sua musica (venduta in decine di migliaia di copie) è pubblicata in molti Paesi del mondo, e la sua personale cifra stilistica – che lega la canzone d’autore al jazz e alla musica world – lo ha portato nel corso degli anni ad incrociare collaborazioni con colleghi in ciascuno di questi ambiti (da Omara Portuondo a Stefano Bollani, da Stacey Kent a Luz Casal, da Jorge Drexler a Hamilton De Holanda) ed a calcare alcuni tra i palchi più prestigiosi del pianeta. Anticipato dai singoli “Retrospettiva Futura” e “Maravilhosa Avventura”, venerdì 7 ottobre 2022 esce “Tratto da una notte vera”, il nuovo album antologico per festeggiare i 30 di carriera di Joe Barbieri.