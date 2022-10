Salinari Consigliere Municipio 7 (FI) Richiesta adeguamento normativo per le recinzioni delle aree cani: IL MUNICIPIO 7 DICE NO

È stata discussa ieri – dichiara Antonio Salinari Consigliere di Municipio 7 – la mozione presentata in Consiglio di Municipio per l’innalzamento delle recinzioni delle aree cani, adeguandole alla normativa vigente del Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico del Comune di Milano.

La mozione, infatti, prevede il rifacimento delle recinzioni delle aree cani portandole ad un’altezza minima di 150 cm in modo da evitare che i cani possano saltare la barriera e tutelare i padroni che spesso lamentano la pericolosità di reti basse e la fuga dei propri amici a 4 zampe.

La sinistra del Municipio 7 – continua Salinari – ha BOCCIATO la mozione nascondendosi dietro la mancanza di fondi. Una scusa imbarazzante, trovano le risorse per realizzare delle obbrobriose piste ciclabili e dimenticano le indicazioni del Regolamento del Verde per la tutela degli animali – conclude Salinari – È chiaro che per loro gli animali non sono una priorità.