Continua il degrado in Piazza Carbonari ( Maggiolina )

A volte ci si stupisce di come il Comune e i Municipi non riescano a risolvere piccole cose che forse richiederebbero poco sforzo. Parliamo in questo caso di piazza Carbonari alla Maggiolina, l’ampio piazzale con al centro la “collinetta” giardino dove corre il tram lungo viale Lunigiana e viale Marche. L’anello circolare è dotato anche di una bella pista ciclabile e ampi marciapiedi realizzati nel 2010 circa.

Peccato che la piazza versi nel totale degrado e abbandono, ormai dormitorio a cielo aperto per molti (la vicina Stazione Centrale influisce?), i quali sotto gli alberi del giardino hanno piazzato le loro tende e dove anche sotto i cavalcavia di viale Lunigiana e Marche vi dimorano altri senzatetto. Insomma una specie di baraccopoli.

Ciò sarebbe anche tollerabile se non fosse che le aiuole e l’area attorno alla vecchia Palazzina dell’acqua potabile Maggiolina realizzata nel 1912, posta alla confluenza con via Stresa, non fosse un vero e proprio “letamaio”. Carte, bottiglie e rifiuti di ogni genere vengono lasciati sotto e attorno alle panchine.

Anche la stessa palazzina dell’acqua potabile, un bene prezioso, pare completamente abbandonato o quasi, oltre ad essere anche fortemente degradato. Ciò naturalmente contribuisce a richiamare altro degrado.

Chissà se con la conclusione della vicina Torre Milano di via Stresa qualcosa verrà sistemato anche in quest’angolo di Milano?

Quest’anno a contribuire ci si è messa pure la siccità che ha fatto seccare non pochi alberi.

Alberi che comunque pare siano poco curati, come è il caso di questo foro ormai privo di alberatura da anni all’angolo con via Stresa.

Che dire poi del parcheggio selvaggio, immancabile amico delle strade milanesi? (qui di seguito le auto parcheggiate sul grande marciapiede predisposto per moto e motorini ma tant’è…)