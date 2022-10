7 ottobre i Gordi al Teatro Gerolamo con SULLA MORTE SENZA ESAGERARE

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre feriali ore 20 – domenica ore 16 – Teatro Gerolamo

Teatro dei Gordi SULLA MORTE SENZA ESAGERARE

ideazione e regia Riccardo Pippa

di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza

scene, maschere e costumi Ilaria Ariemme

disegno luci Giuliano Bottacin

cura del suono Luca De Marinis

responsabile tecnica Alice Colla

produzione Teatro Franco Parenti / Teatro dei Gordi

Prosegue la stagione del Gerolamo con “Sulla morte senza esagerare” del Teatro dei Gordi.

Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono definitivo congedo dai corpi, c’è la nostra Morte. I vivi la temono, la fuggono, la negano, la cercano, la sfidano, la invocano. E quanti ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a vuoto e anime rispedite al mittente! E poi che ne sa la Morte di cosa significhi morire? Sulla morte senza esagerare, in omaggio alla poetessa polacca Wisława Szymborska, affronta il tema in chiave ironica attraverso un uso non convenzionale di maschere contemporanee: figure familiari, presenti, che parlano, senza parole, di incontri, ultimi istanti, partenze, ritorni, occasioni mancate, veglie e addii.

durata spettacolo: 55 minuti

ORARI: feriali ore 20 – domenica ore 16

PREZZI: da 10 € a 18 €

