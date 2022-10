La maggioranza di Municipio 3 boccia la richiesta di sicurezza e dignità dei residenti.

C’è sempre una fonte alle situazioni paradossali che si fa fatica a comprendere.

Feci umane negli scivoli dell’area giochi, rapporti sessuali dentro l’area verde, bivacchi che determinano lordume, schiamazzi notturni e presunto spaccio di droga è lo scenario che i residenti lamentano da tempo in piazza Durante.

Una situazione purtroppo comune, che si riscontra in ogni spazio pubblico di tutti i quartieri di Milano.

Il consigliere di opposizione Marco Cagnolati si è fatto portavoce del disagio dei residenti, richiedendo, attraverso ufficiale mozione, di contrastare il degrado e l’insicurezza raggiunta, intensificando i passaggi della Polizia Locale sia in orari diurni che notturni, di potenziare il sistema di videosorveglianza per tenere monitorata l’area in modo più efficace e di contemplare la possibilità di recintare l’area giardini per chiuderla di notte.

Queste soluzioni avrebbero potuto riportare decoro e sicurezza ai cittadini ma…i governanti di sinistra le hanno BOCCIATE TUTTE!!!!

Riportiamo i nomi dei contrari al ripristino della legalità, così potrete chiedere loro le ragioni del dissenso.

Presidente di Municipio 3 Caterina Antola + Sergio Boniolo – Valeria Borgese – Massimiliano Castaldo – Marina Olivieri – Andrea Filippo Rossi – Patrizia Tancredi – Chiara Stella Vannucci – Francesca Zanasi Gabrielli Panza.

Ricordiamo che le votazioni sono pubbliche e liberamente consultabili per comprendere le dinamiche che determinano l’insicurezza e il degrado che stiamo vivendo.

(Fonte Lambrate Informata Facebook)