L’allarme di residenti e commercianti: a San Donato, al confine con Milano, droga, nomadi e degrado.

Roulotte di nomadi parcheggiate lungo la via Emilia e un incessante viavai di tossicodipendenti che fanno spola con Rogoredo: commercianti e residenti della zona San Martino tornano a mostrare grossa apprensione per il degrado in cui versa il loro quartiere. I riflettori si accendono così nuovamente sulla parte di San Donato che si affaccia sulla periferia di Milano da cui già in passato si sono levate una serie di proteste. In particolare, i cittadini della zona sollecitano maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, nonché alcune opere di riqualificazione urbana del contesto che reclama da anni investimenti.