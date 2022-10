La scaletta del concerto dei Negramaro a Milano

Lunedì 3 ottobre ultima data milanese per la band salentina. Per chi vuole andare preparato ecco le canzoni che Giuliano Sangiorgi e i suoi compagni di viaggio hanno scelto

Dopo oltre 15 anni di concerti nelle grandi venue, dai palazzetti ai Festival e agli stadi, e 20 anni di storia, è in pieno svolgimento il nuovo tour dei Negramaro, già tutto esaurito in diversi teatri italiani. Il ritorno sul palco della band salentina è un’occasione imperdibile per ascoltare e rivivere in un’atmosfera più intima la musica che ha decretato il successo internazionale della band.

LA SCALETTA



Contatto

La Cura del Tempo



Fino all’imbrunire

La Prima volta

Per uno come me

Meraviglioso

Tu è mai successo

L’amore qui non passa

Nuvole e lenzuola



Estate

Un passo indietro

Solo tre minuti

Seu

Cade la pioggia

Quel posto che non c’è

Amore che Torni

Attenta

Via le mani dagli occhi

Parlami d’amore