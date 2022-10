MILANO/CARCERE Visitare i carcerati: a ottobre partono i corsi di formazione di Sesta Opera San Fedele

I cinque incontri, in collaborazione con Caritas Ambrosiana e SEAC sono rivolti a chi vuole impegnarsi nel volontariato penitenziario. Visitare i carcerati: un’“opera di misericordia” che non può esaurirsi nel significato letterale di semplice gesto di solidarietà. Sesta Opera San Fedele, Associazione di Volontariato Penitenziario nata nel carcere di San Vittore, da quasi un secolo è impegnata a Milano e provincia per prestare assistenza morale e materiale ai detenuti e alle loro famiglie facilitando il rientro in società. Ad ottobre, in collaborazione con Caritas Ambrosiana e a Seac, Coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario cattolici, Sesta Opera avvia così il corso di formazione 2022 per tutti coloro che desiderano dedicarsi a questo tipo di volontariato, dentro e fuori i penitenziari dell’area milanese, un corso aperto anche a volontari già operativi in altre analoghe associazioni. Gli incontri, tutti nei giorni di sabato dalle 9 alle 12,30, si terranno nella Sala Matteo Ricci in piazza San Fedele 4, Milano, con un contributo spese di 60 euro. Primo appuntamento il 1° ottobre “L’istituzione penitenziaria intra ed extra muraria”. Introduzione del presidente di Sesta Opera Guido Chiaretti cui seguiranno interventi di Pietro Buffa, direttore del Prap Lombardia, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, (Il carcere, un mondo profetico); Teresa Mazzotta, direttore dell’UIEPE (Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna) della Lombardia (Potenzialità del volontariato) e Francesco Maisto, Garante dei detenuti di Milano (Ruolo e funzione del Garante). Sabato 8 “Senso e gestione della pena, religiosità in carcere”: Luciano Eusebi, ordinario Diritto Penale all’Università Cattolica (Il sistema sanzionatorio); Giorgio Leggieri, direttore della II Casa di reclusione di Milano-Bollate (Gestione del disagio nel sistema carcere); don Marco Recalcati, cappellano della Casa circondariale San Vittore (La religiosità in carcere). Sabato 15 “Funzioni esecutive della pena”: Giovanna Di Rosa, presidente Tribunale di Sorveglianza di Milano. (Il ruolo del magistrato); Samuela Cuccolo, Comandante della II Casa di reclusione Milano-Bollate (Ruolo della polizia penitenziaria e la sicurezza); Carmela Cosenza, Educatrice a San Vittore (Ruolo dell’Area educativa). Sabato 22 “Ruolo e stile del volontariato di Sesta Opera”: Guido Chiaretti, presidente Sesta Opera, sull’organizzazione e la struttura dell’Associazione; Teresa Michiara, responsabile Volontari a San Vittore (Motivazioni e significato del volontariato); Paola Zuzzaro, volontaria (Atteggiamenti comunicativi nella relazione con l’accompagnamento). Sabato 5 novembre “Le attività di Sesta Opera”: Interventi dei responsabili delle attività di Sesta Opera a San Vittore, Bollate, Opera, Beccaria, Centro Ascolto, nei Permessi Premio, nelle Accoglienze e Misure Alternative; Cremona.

Il corso include anche: Sabato 28 Gennaio 2022: Giornata di Formazione per tutti i futuri volontari su “La relazione con i detenuti”.

Per informazioni: Sesta Opera San Fedele – sestaopera@gesuiti.it, telefono 02/86352254