Renzi “Unico responsabile del flop del PD è Enrico Letta che ha sbagliato tutto”

“Qui c’è un unico grande responsabile della vittoria della Meloni. L’unica persona che Giorgia Meloni deve ringraziare è Enrico Letta, che ha sbagliato tutto. Dopo questa campagna elettorale incredibile del Pd, masochista, tutti abbiano piena consapevolezza di questo. Noi sappiamo che il Pd è il passato di questo Paese, questa storia qua “Renew Europe” è il futuro. Il presente purtroppo è una situazione molto complicata con la Meloni al governo. Noi faremo di tutto per rispettare l’esito del voto e contemporaneamente incalzare con un’opposizione leale ma durissima è rigorosa”.

“Il Pd per come l’abbiamo conosciuto è finito, questione di mesi e il prossimo congresso lo chiarirà definitivamente. Ma è importante che noi siamo il partito che ha il futuro davanti a sé, da qui alle europee c’è uno spazio di straordinaria crescita per Azione e di Italia Viva nella logica che ci siamo detti, cioè che non deve essere solo Azione e Italia Viva, dobbiamo allargarci di più e su questo c’è piena sintonia con Calenda e Azione”.

– Alle elezioni regionali “noi non staremo né con il M5s e il PD, quindi né con il campo largo, né con la destra, com’è ovvio che sia”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, parlando di alleanze in vista delle prossime elezioni regionali.

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell’incontro con gli elettori al Superstudiopiù di via Tortona commentando i risultati delle elezioni politiche.