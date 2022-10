Lavoro -Banca Intesa: 200 nuove assunzioni in Italia

Il gruppo bancario ricerca personale con diploma e/o laurea

Il gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, estremamente innovativo e motore di crescita sostenibile e inclusivo, con impatto concreto sulla società e con un forte impegno per l’ambiente, effettuerà 200 nuove assunzioni di diplomati e laureati da inserire nelle filiali presenti in Italia. La ricerca è rivolta ad Addetti Direzione Centrale Immobili e Logistica, che dovranno verificare il corretto funzionamento delle procedure a supporto dei servizi logistici del gruppo, coadiuvare i colleghi nell’attività di pianificazione e sviluppo dei servizi erogati dalla direzione, analizzare e preparare la documentazione, supportare l’analisi della reportistica e gestire i fornitori nel processo applicativo; Senior Professional Gestione Prodotti e Soluzioni, che dovranno implementare la politica di investimento sostenibile, analizzare e monitorare gli investimenti in ambito ESG, supportare i gestori di portafoglio nelle scelte di investimento in tema di sostenibilità, raccogliere dati e informazioni sull’attività e gli investimenti dei portafogli e supportare la comunicazione commerciale riguardo alle scelte di investimento; Responsabili del Progetto, i quali dovranno gestire le relazioni con il business della banca per la raccolta e l’analisi dei requisiti, sviluppare, coordinare e gestire i piani di progetto dall’avvio alla chiusura, gestire e monitorare avanzamenti mediante Sal operativi e manageriali e identificare e gestire criticità e rischi di progetto; Analisti Funzionali Junior, che dovranno analizzare e progettare i processi di business interni, condurre analisi dei requisiti per lo sviluppo di nuove soluzioni IT, verificare e garantire la correttezza funzionale dei processi, collaborare con il team di progetto affinché vengano comprese le esigenze dell’utente e supportare il responsabile di riferimento nelle varie fasi del ciclo di vita del software. Oltre al diploma e alla laurea i candidati devono avere autonomia, flessibilità, proattività, orientamento al risultato e al cliente, capacità di problem solving, forti capacità di comunicazione, di sintesi e di analisi e saper gestire le complessità con sicurezza e fiducia.

