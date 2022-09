Sabato 1° ottobre il Selinunte Day

Sabato prossimo primo ottobre si svolgerà nello spazio del parcheggio di piazza Selinunte, viale Aretusa, una giornata di sport e di festa con mille giochi, tanto divertimento e voglia di stare insieme. “L’occasione per lanciare in quartiere, ma anche in tutta la città, le attività e le idee che stiamo mettendo in campo da luglio sul progetto all’interno dell’ex mercato comunale di piazza Selinunte”, hanno fatto sapere dal Centro sportivo italiano, l’associazione che ha avuto in gestione da palazzo Marino l’ex mercato comunale, “per noi ormai il Selinunte Stadium”. Dalle 10 alle 19 ci saranno tornei gratuiti, e aperti a tutti, di calcio, basket, pallavolo. In più ci saranno esibizioni, giochi gonfiabili, lezioni di arti marziali, ballo, parkour e una pista di atletica.

