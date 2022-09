“Stasera al Museo. Nel segno delle donne” – Il programma di ottobre al Museo Bagatti Valsecchi

Museo Bagatti Valsecchi Stasera al Museo Nel segno delle donne

presenta: mercoledì 5 ottobre



Molly con Elizabeth Annable liberamente tratto da “Molly Sweeney” di Brian Friel scene e aiuto-regia di Francesca Brancaccio

Sarà possibile accedere al Museo dalle ore 19:00

Ore 19.30: spettacolo teatrale

domenica 16 ottobre



Piano, amore e fantasia Alessandro Marino, pianoforte

Ore 18.30: visita libera al museo

Ore 19.30: concerto

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU MUSEOBAGATTIVALSECCHI.ORG

Mercoledì 5 ottobre è in programma la pièce teatrale Molly, interpretata da Elizabeth Annable. Liberamente tratto da “Molly Sweeney” del drammaturgo Brian Friel, lo spettacolo si ispira ad un vero caso clinico descritto dal neurologo Oliver Sacks: Molly, una donna forte, indipendente e piena di vita, dopo 40 anni di cecità riacquista la vista. La gioia dell’evento si intreccia però con la tragica incapacità di vedere quello che lei ha guardato fino ad ora senza l’ausilio degli occhi. Così Molly dovrà imparare a guardare di nuovo, affrontando la vita con un senso in più, ma con qualcosa in meno. Un tema di grande attualità come quello del progresso scientifico è affrontato sulla scena, calandolo nella potente umanità della protagonista che ci racconta la sua storia, ci parla di lei, di noi, di tutti gli infiniti modi di percepire la realtà, ognuno così diverso, così prezioso, così giusto, così pieno. Ognuno così fragile.

Domenica 16 ottobre sarà la volta di Alessandro Marino che allieterà gli spettatori in un percorso musicale attraverso le innumerevoli personalità che il pianoforte può rappresentare, grazie al suo potenziale timbrico: dal solenne al malinconico, dall’appassionato all’amoroso, dalla danza sfrenata alla celestiale meraviglia, dal dolore alla gioia. Un connubio di sentimenti che, nel gioco amoroso tra l’uomo e la donna, la figura femminile incarna con passione, un concentrato di emozioni come solo la donna può racchiudere. La serata è organizzata in collaborazione con l’Accademia musicale OttavaNota.