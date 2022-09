Milano Area B: si prospettano multe salate e sospensione della patente per chi viola le limitazioni

LE DEROGHE

Il Comune di Milano prevede alcune deroghe al divieto di accesso per i veicoli che non rispettano i requisiti per entrare in Area B. È stata stabilita una deroga d’ufficio per tutti i mezzi, che consente l’ingresso in 50 giorni anche non consecutivi: è valida dal giorno di entrata in vigore del divieto fino al 30 settembre dell’anno successivo. Si tratta di una concessione automatica, per la quale non è necessaria una richiesta: sono le telecamere dei varchi d’accesso a registrare gli ingressi e scalarli dal bonus disponibile. Inoltre, per tutti i residenti e le imprese registrate a Milano sono previsti venticinque giorni all’anno di accesso e circolazione dinamica, mentre sono cinque quelli destinati ai non residenti. Un’altra deroga offerta dal Comune è destinata ai proprietari di veicoli Euro 5 diesel, purché abbiano sottoscritto il contratto d’acquisto per un veicolo nuovo entro il 14 settembre 2022 e abbiano inoltrato la domanda entro il 19: potranno continuare a usare il proprio mezzo finché non saranno in possesso di quello nuovo, ma non oltre il 30 settembre 2023.

