Il Museo dei Sognatori apre a Milano

Museo dei Sognatori sbarca in Italia e apre le sue porte a Milano. Ecco tutte le informazioni su prezzi, biglietti e per quanto tempo è aperta l’istallazione, per un’esperienza unica e particolare da fare con gli amici e condividere sui social. Stiamo parlando del “Museo Dei Sognatori”, (MOD, Museum of Dreamers), un luogo unico e suggestivo per vivere un’esperienza da sogno e viaggiare con la fantasia in coloratissime location stravaganti. La mostra immersiva ha aperto a Milano il 20 settembre ed offre ben 15 installazioni in location da sogno in cui poter scattare foto super instagrammabili. Ma di cosa si tratta?

Che cos’è il Museo dei Sognatori

Oltre 2 mila metri quadrati di superficie sono pronte per offrire un’esperienza unica nel pieno centro milanese. Infatti, il progetto è stato realizzato a pochi passi dal Duomo di Milano, in Piazza Beccaria.

Ogni visitatore avrà l’occasione di tuffarsi (letteralmente) in un viaggio onirico all’interno delle 15 installazioni, dove potrà scattare foto uniche ed ispirazionali da condividere con la propria community social.