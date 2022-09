Tullio Pericoli disegna Kafka. Pensando a Giacometti, esclusivo appuntamento.

Un pomeriggio fra pittura, letteratura e scultura: Tullio Pericoli parlerà di “Un digiunatore di Franz Kafka”, volume appena pubblicato da Adelphi. L’artista rilegge e interpreta, con il suo tratto affilato, classico, assoluto, un racconto della piena maturità dello scrittore praghese, istituendo un legame fra il misterioso, sfuggente, spigoloso protagonista del testo kafkiano e le figure desolate, oblunghe, essenziali di Alberto Giacometti. La conversazione con Tullio Pericoli sarà condotta da Paolo Di Stefano, scrittore e giornalista del Corriere della Sera.

Per la partecipazione in presenza, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti . L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Circolo dei Lettori di Milano.

Casa Manzoni , Giovedì 29 settembre, alle ore 18.30