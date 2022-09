Ritornano gli open day di WeMi Tate Colf Badanti

In particolare in questo periodo siamo alla ricerca di assistenti familiari disponibili a lavorare come baby sitter e come badanti conviventi.

Dove si terrà l’open day? In via Statuto 15, Milano (M2 Moscova)

Quando? Mercoledì 28 Settembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Porta con te i tuoi documenti, un curriculum aggiornato, eventuali referenze delle tue precedenti esperienze e le credenziali del tuo SPID. Non sei in possesso dello SPID? Potrai farne richiesta direttamente presso la nostra sede.

Non riesci a venire all’open day? Contattaci per prenotare un appuntamento e fare il colloquio di iscrizione.

Per maggiori informazioni:

Tel. 020202 (tasti 4 – 1 – 3)

Wemi.TateColfBadanti@comune.milano.it