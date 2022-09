Bivacchi continui – Per Piazza Aspromonte richiesta di intervento urgente

Nonostante le precedenti segnalazioni nulla è stato fatto per ripristinare il decoro in piazza Aspromonte. Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) però non demorde e insiste per mettere fine al degrado della piazza, appellandosi ancora una volta a Palazzo Marino.

– Per quanto di competenza, come da foto allegate, in località di cui in oggetto, segnalo continua presenza di bivacchi, la situazione è veramente INSOSTENIBILE !!!!

Ora all’interno del campo bocce si accampano tutti i giorni e tutte le notti individui che montano tende, urinano e defecano tutt’intorno. I cittadini sono esasperati, vi chiedo di intervenire tramite i servizi sociali per far in modo che queste persone siano accompagnate in un inserimento presso strutture più civili e sicure, in modo tale che la situazione di degrado segnalata CESSI IMMEDIATAMENTE. Fondamentale la realizzazione di una cancellata, come vado dicendo da mesi e che finalmente è stata approvata e messa a bilancio dal Consiglio Comunale nella seduta in cui si è approvato l’ultimo bilancio ma non ancora attuata e che mi auguro venga a breve realizzata.

Chiedo che, per quanto di competenza, verifichiate ed interveniate .

