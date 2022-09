Sala “Sconfitta amara della sinistra” La soluzione? “Recuperiamo Conte”

L’analisi di Sala sulle elezioni vede il fallimento della sinistra e, nella logica di un immaginario pallottoliere, considera che la somma di tutti i partiti extra centrodestra, utilizzabili per una coalizione, porterebbe alla vittoria.

Ma sì, ripete l’auspicio che è stato di Letta, baipassando idee e contenuti dei singoli partiti, pur di avere voti. La genialata? Recuperare Conte, recuperare il suo tesoretto di voti, poi si vedrà…quello che importa è il potere. Ed è un deja vu a Milano: liste contraddittorie e incoerenti, ma che permettono la vittoria.

“È stata una sconfitta chiara che mette il centrodestra in condizione di governare e io, da sindaco di Milano, non posso che dire che onestamente spero che facciano il governo il prima possibile. È meglio per noi avere un governo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il voto a margine della presentazione di un libro presso la Fondazione Corriere della Sera

“Con il senno di poi il Pd era in quel mezzo in cui non era a sinistra, avendo rinunciato al rapporto con i 5 stelle che hanno fatto una politica di sinistra. Non aveva dall’altra parte Renzi e Calenda e alla fine è rimasto un po’ da solo. Vedete come in politica alla fine il timing delle elezioni è fondamentale. Anticipare così le elezioni ha portato a questo risultato perché era evidente che dopo la rottura dei 5 stelle non si potesse il giorno dopo dire che non è successo niente. E quindi si è arrivati in maniera naturale a questo”.

“Bisogna provare a recupere un dialogo con Conte” anche se “è molto focalizzato sul Sud, su cavalli di battaglia su cui noi avremo qualcosa da dire. Ma obiettivamente, dopo di loro, dopo il centrodestra, dopo la Meloni, Conte è indubbiamente un vincitore”.