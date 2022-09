Le reazioni all’estero

“Gli italiani hanno offerto una lezione di umiltà all’Unione europea che, attraverso la voce della signora von Der Leyen, ha affermato di dettare il proprio voto. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia: i popoli d’Europa alzano la testa e prendono in mano il loro destino!“, ha scritto in un tweet Jordan Bardella, dirigente del partito francese Rassemblement National di Marine Le Pen. “Alle elezioni politiche in Italia, l’exit poll mostra la vittoria dell’estrema destra“, scrive in apertura The Guardian sui primi exit poll italiani. “Concluso il voto in Italia, mentre l’Europa si prepara alla possibilità di un altro spostamento a destra“, scrive il New York Times nella sua diretta sulle elezioni, che cita gli exit poll. “L’estrema destra della Meloni vince in Italia e scuote l’Unione Europea“, scrive lo spagnolo El Mundo. “L’Italia vota in modo deciso per una coalizione di partiti di destra nazionalisti“, scrive l’Economist, aggiungendo che queste elezioni porteranno alla nascita del “governo più a destra dalla seconda guerra mondiale“.

