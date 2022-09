Urina a bordo di autobus linea 87 e aggredisce carabinieri, arrestata

In forte stato di alterazione, a bordo di un mezzo della linea 87 dell’Atm aveva infastidito gli altri passeggeri, arrivando a urinare a bordo e causando un ritardo di un’ora della corsa. Ha anche aggredito i carabinieri che l’hanno arrestata. E’ accaduto la notte scorsa a Milano. I militari sono intervenuti alla fermata dell’autobus di linea urbana ATM di via De Marchi. La donna, 21enne, pregiudicata, ha aggredito i militari e ne ha colpito uno con un pugno allo zigomo, un altro con un morso al polso. I carabinieri sono riusciti a bloccarla, consentendo al bus di riprendere la corsa. E’ stata arrestata per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845