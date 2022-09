Riprendono le visite guidate gratuite alla storica “Chiesina Rossa” Santa Maria alla Fonte, prezioso luogo di culto risalente al X secolo

Con la prof.ssa Enrica Garlati, docente di storia dell’arte e presidente del ‘Comitato Chiesa Rossa’, domenica 25 Settembre e domenica 2 Ottobre 2022 ore 15,30, via Chiesa Rossa 55 (Metro Abbiategrasso). https://santamaria-allafonte.it/

Riprendono a grande richiesta le visite guidate gratuite alla piccola basilica Santa Maria alla Fonte, conosciuta e amata dai milanesi come la Chiesina Rossa -dal colore dei mattoni- lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese. Dal 2009 è affidata ai frati Minori Cappuccini così come la canonica. Il Rettore del complesso e della comunità di francescani che vi abita, dal 2020 è Fra Mauro Miselli, proveniente dal Convento dei Cappuccini Missionari di piazzale Cimitero Maggiore 5. Domenica 25 Settembre e domenica 2 Ottobre alle 15.30, la prof.ssa Enrica Garlati, presidente del Comitato Chiesa Rossa e docente di storia, condurrà i partecipanti alla scoperta dell’antico luogo di culto, capolavoro neoromanico del X secolo sorto sopra le fondamenta di un sacello paleocristiano. Prezioso per le sorti del complesso l’impegno del Comitato Chiesa Rossa, un gruppo di cittadini volontari che dal 1988 si spende per sostenerne l’uso pubblico e scongiurare l’abbandono. Per partecipare è richiesta solo l’iscrizione via email: rettoria@santamaria-allafonte.it.

Ricostruita e restaurata più volte nel corso dei secoli, notificata come edificio di notevole interesse artistico dal 1911 e dichiarata monumento nazionale nel 1928, oggi Santa Maria alla Fonte è una meta dal valore storico inestimabile. Le visite guidate daranno modo anche di scoprire, l’ampio complesso, immerso nel verde, che comprende la chiesetta, ovvero due antichi cascinali e altri ‘ruderi’ ora ristrutturati e adibiti a moderna biblioteca civica multimediale e bar affacciato su un ampio gradevole portico aperto.