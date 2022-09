Elezioni: a Milano oggi apertura straordinaria delle sedi anagrafiche e degli uffici elettorali

Sono 3.151 i neo diciottenni milanesi che oggi, domenica 25 settembre, potranno votare per il rinnovo della Camera dei Deputati e – per la prima volta – anche del Senato della Repubblica, su un numero complessivo di 948.175 cittadine e cittadini, aventi diritto al voto a Milano.

Per poter votare è indispensabile presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale validi. Coloro che hanno smarrito la tessera o hanno esaurito gli spazi a disposizione possono recarsi, senza necessità di appuntamento, presso l’Ufficio elettorale di via Messina 52 o presso l’Anagrafe di via Larga 12, aperti oggi fino alle 19 e domani, domenica 25, dalle 7 alle 23. In alternativa, è possibile presentarsi nelle sedi anagrafiche decentrate che per tutto il fine settimana saranno aperte straordinariamente dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. Le sedi sono: via Padova 118 (Municipio 2); via Sansovino 9 (Municipio 3); via Oglio 18 (Municipio 4); viale Tibaldi 41 (Municipio 5); viale Legioni Romane 54 (Municipio 6); piazza Stovani 3 (Municipio 7); piazzale Accursio 5 (Municipio 8); largo De Benedetti 1 (Municipio 9). Dal 1° agosto al 22 settembre gli uffici comunali hanno emesso 36.798 tessere elettorali e 26.103 carte d’identità.

La novità di quest’anno è che i seggi esteri non saranno più scrutinati a Roma, ma saranno delegati a 5 città metropolitane, fra cui Milano, che si farà carico dello scrutinio dei voti provenienti da Spagna e Germania, ovvero di 833mila potenziali elettori. Il seggio deputato a scrutinare il voto estero è stato allestito presso Rho Fiera Milano a cui si recheranno presidenti e scrutinatori a partire dalle ore 9 di domenica. Da lì prenderanno il via i lavori veri e propri di apertura degli imballaggi provenienti dalla capitale contenenti le tessere elettorali, l’allestimento fisico dei seggi e lo smistamento delle schede.