ACI Milano: Area B, proponiamo tavolo per soluzione condivisa

“La fretta è sempre cattiva consigliera. Se, a causa della pandemia, abbiamo forzatamente aspettato anni, ritengo che alla luce della gravissima crisi economica non si scandalizzerebbe nessuno se gli attori principali della vicenda decidessero di sedersi intorno a un tavolo di confronto per capire come procedere, evitando dal primo ottobre di infilarsi in una situazione che, anche a causa della disinformazione delle persone, provocherebbe gravi danni ai cittadini. Oggi, alla luce del momento storico che stiamo vivendo, l’obiettivo comune deve essere soltanto uno: il bene delle famiglie e delle imprese”. Il presidente dell’ACI di Milano, Geronimo La Russa, interviene così sull’Area B. “La sede dell’ACI di corso Venezia – aggiunge il presidente La Russa – è disponibile per convocare un tavolo che, coinvolgendo innanzitutto Comune di Milano e Regione Lombardia, da settimana prossima, valuti se è possibile intraprendere un percorso in grado di trovare una soluzione equa per un tema che diventa sempre più scottante. Scriverò innanzitutto al sindaco Sala e al presidente Fontana nella speranza che la nostra proposta possa essere costruttivamente accolta anche da loro”.

