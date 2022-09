Milano: le strade un po’ allo sbando, alberi secchi e ciuffi d’erba ovunque

Che dire, da un lato, soprattutto quest’anno, il patrimonio arboreo in città ha sofferto la grande siccità che pare non avere fine (anche se qualche pioggerella si è affacciata solo negli ultimi giorni), mentre dall’altro canto abbiamo il proliferare delle erbe infestanti che pare non risentire del caldo estivo e della siccità.

Infatti abbiamo notato, e non crediamo solo noi, che le erbe infestanti o anche la semplici erbe da prato stanno crescendo a dismisura ovunque ci sia un pertugio, rendendo i marciapiedi di Milano alquanto bizzarri e inusuali. Per carità, ci sono purtroppo ben altri problemi in città e non solo, però questo pare essere anche una mancanza da parte del Comune nel mantenere pulite e in ordine le proprie strade.

Possibile che sotto le Colonne Romane di San Lorenzo crescano ciuffetti di portulaca senza che ci sia un minimo intervento? Che dire poi del resto delle strade di Milano, invase da veri e propri cespugli ai lati dei marciapiedi, che poi sommati, a volte, dalle deiezioni canine, diventano un incognita e un rischio da attraversare.

Insomma, manca proprio un po’ di pulizia e ordine, no?

Referenze immagini: Roberto Arsuffi

