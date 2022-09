Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) sollecita a Palazzo Marino un intervento per risolvere l’incresciosa situazione del mercato comunale di via Rombon, problema sottolineato nella lettera che segue da una residente:

“Gentile Sindaco, Gentile Società e Gentili Consiglieri,

La presente per avere chiarimenti in merito alla situazione del mercato comunale di via Rombon che doveva essere oggetto di riqualificazione già a partire dal mese di aprile, ormai è impossibile sopportare l’odore di urina e feci umane che circondano l’edificio e il degrado delle persone che la sera lo frequentano (allego foto che mostrano chiaramente la macchia di urina che circonda il mercato, mi spiace non poterVi allegare il profumo). L’edicola abbandonata è oggetto di incuria e distruzione così come la cabina telefonica che viene utilizzata per defecare.

Non mi capacito di come da una parte ci sia crescita e forte interesse immobiliare (vedi via Folli, Via Sbodio e via Ventura) e dall’altra parte ci sia questa incuranza e completa trascuratezza nella gestione dei servizi per la cittadinanza.

Come tutti i residenti di questo quartiere provvediamo con costanza ad inviare segnalazioni ad AMSA, che non riesce però a stare dietro a questo degrado quotidiano in crescita.

Credo sia opportuno perlomeno aggiornare i cittadini e dare comunicazione in merito al ritardo dei lavori che tutti aspettiamo con ansia, se il problema come al solito è la mancanza di fondi, penso sia corretto e doveroso che troviate il modo per rendere almeno lo spazio circostante decoroso e non a rischio contaminazioni.

In attesa di un vostro gentile riscontro

Cordiali saluti (Lettera firmata)