Rullo di tamburi….finalmente ci siamo … Segnati la data in agenda 2 OTTOBRE festa dell’asilo del cane … una data che non puoi dimenticare… ci saranno tante bancarelle.. Sfilata… I nostri nuovissimi e bellissimi calendari 2023 quest’anno con una novità divertentissima ..e tanto altro…. Ti aspettiamo non puoi mancare !!!!🐶🐱🐶🐱🐶🐱🐶🐱

Geometra per lavoro. Fotografo per passione. Rubrica “Zampe di Velluto” per amore.