A Milano per la “Fashion Week”, tutte le star in arrivo

In questi giorni Milano si sta riempiendo di modellə, star, attorə, cantantə e creator provenienti da ogni parte del mondo! Il motivo è molto semplice: il 20 settembre è iniziata la “Milano FashionWeek“, uno degli appuntamenti più prestigiosi della moda a livello internazionale (d’altronde, Milano è sempre stata considerata la “capitale della moda”) all’interno del quale vengono svolte stilate o eventi organizzati dai brand di moda più famosi. Proprio per questo stanno arrivando tutte le nostre star preferite. Come Ester Exposito, per esempio, che ha salutato Milano con una foto in piscina pubblicato sulle Storie di Instagram. Ma non è certo l’unica… Sono arrivati a Milano anche la creator Bella Poarch, l’attore Omar Rudberg di Young Royals, la supermodella Gigi Hadid e la cantante canadese Tate McRae. Nils Kuesel ha fatto ieri la sua comparsa, insieme a Nic Kaufmann, direttamente da Berlino, all’opening show di About You. Con loro sono arrivati anche i tedeschi Elevator Boys: sono presenti Tim Schaecker, Jacob Brott, Bene, Julien Brown e Luis Feritag. Questi ragazzi sembrano proprio amare l’Italia, dato che poche settimane prima erano a Venezia.

Avani Grieg forse è stata una delle prime a farci scoprire che anche questa volta sarà presente alla Fashion Week. Che la raggiunga qualche altro creator americano, come negli anni precedenti? Forse i nomi più attesi sono Vinnie Hacker, che ha già collaborato con marchi come Dior. Anche Noah Beck, che ci aveva già raggiunto pochi mesi fa per la sfilata di Prada. E’ improbabile invece l’arrivo di Charli D’Amelio, dato che è impegnata con uno show televisivo in America. Staremo a vedere!

Perché tutte le star internazionali vengono alla Milano Fashion Week?

Il prestigio della settimana della moda italiana, rispetto a quelle di Parigi o New York, sta nel fatto che a Milano hanno la sede alcuni dei più importanti marchi al mondo. Nel giro di un paio di chilometri, in pieno centro, troviamo il quartier generale di aziende come Dolce & Gabbana, Armani, Prada o Versace, giusto per fare degli esempi. Nella città troviamo anche il quadrilatero della moda, zona centralissima ricca di boutique di lusso, perfetta per lo shopping più sfrenato e glamour. Inoltre alla Fashion Week vengono presentate in esclusiva anche le nuove collezioni dei brand, e questo è davvero importante per chi ama la moda.