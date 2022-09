La nuova edizione dell’iniziativa per 5 giorni riempie i quartieri di spettacoli gratuiti di musica e danza: 22 spettacoli per 18 luoghi in tutti i municipi di Milano.

In scena i musicisti della Filarmonica, il Coro, il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e gli allievi dell’Accademia.

Novità del 2022 gli spettacoli per bambini pensati da Mario Acampa.

Prenotazioni su www.lascalaincitta.it da martedì 20 settembre.

Il Teatro alla Scala torna a riempire per cinque giorni dal 27 settembre al 1° ottobre luoghi e spazi dei quartieri milanesi con 22 spettacoli in 18 sedi, unendo musica, danza, teatro con una rinnovata attenzione ai più giovani e alle iniziative didattiche e formative. La nuova edizione de La Scala in città, in collaborazione con Filarmonica della Scala e Accademia Teatro alla Scala nell’ambito dell’iniziativa “Milano è viva” promossa dal Comune di Milano, amplia ulteriormente il cerchio delle aree interessate coinvolgendo tutti i 9 Municipi della città e vede il Teatro collaborare con le associazioni attive sul territorio: oltre all’Accademia scaligera, il centro PIME, l’associazione SONG, la cooperativa B-CAM, lo Spirit de Milan e l’associazione “Vivere San Siro”. Dopo l’ondata di musica su tutto il territorio cittadino nei primi tre giorni, venerdì 30 e sabato 1 saranno i cittadini dei diversi quartieri a essere invitati al Piermarini per una maratona di musica e danza.

La proposta artistica si fa ancora più articolata: la Filarmonica partecipa in diverse formazioni – dagli Archi al Quartetto di Percussioni, dal Sestetto di Fiati agli Ottoni e Percussioni, dall’Ensemble strumentale al Trio Jazz, con ben 8 programmi diversi che spaziano tra le epoche e le scuole nazionali dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Mitteleuropa alla Francia e alla Russia.

Il programma del Coro diretto da Aberto Malazzi presenta in 4 appuntamenti un repertorio che dalle origini del melodramma con L’Orfeo di Monteverdi arriva alle pagine più celebri de I Lombardi alla prima crociata e di Nabucco.

Anche il Corpo di Ballo, diretto da Manuel Legris, è protagonista di 4 serate con un programma che include classici sulle punte firmati da Petipa e grandi del Novecento da Petit a Pistoni ma anche creazioni disegnate sugli interpreti scaligeri da alcuni dei più prestigiosi coreografi di oggi, dallo stesso Legris a Mauro Bigonzetti e András Lukács, di cui il Corpo di Ballo presenta per la prima volta il duetto Luminous su musica di Max Richter.

Novità dell’edizione 2022 sono gli eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi ideati da Mario Acampa in veste di autore, regista e attore, insieme alle Voci bianche, ai solisti dell’Accademia di Canto e agli allievi della Scuola di Ballo, in linea con gli spettacoli presentati nell’ambito della programmazione del Teatro. Proprio lo spettacolo “Cantami una cartolina” con le Voci bianche dell’Accademia apre la programmazione martedì al Teatro Bruno Munari.

Completano il programma il 27, 28 e 29 settembre le visite guidate ai Laboratori Ansaldo, il grande spazio dove nascono scenografie e costumi di opere e balletti della Scala.

Con queste cinque giornate di spettacoli il Teatro rinnova il suo legame con Milano, i suoi cittadini, i molti protagonisti della sua vita culturale e sociale, interpretando in termini contemporanei l’insegnamento di Paolo Grassi.

(immagini dell’edizione 2021 Credit Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala)