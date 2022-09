E vorrebbero togliere il pavé perché pericoloso… dove sono i dati che dimostrano la maggior pericolosità rispetto all’asfalto?

Non togliamo bellezza e storia in nome di una sbandierata insicurezza che lo è solo a causa di trascuratezza colpevole. Una strada asfaltata presenta buche pericolose dopo pochi mesi. E dopo qualche anno viene rifatto a costi elevatissimi. Il pavé è lì da un secolo e senza manutenzione si presenta come lo vedete. Basterebbe un po’ di manutenzione adeguata.

La prima foto è di via Ripamonti, la seconda è una foto portata ad esempio da un giornale per mostrare la pericolosità del pavé.

Voi dove preferireste passare? Io sul pavé di sicuro.

Post di Silvia Soresina