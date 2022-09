Buon compleanno MIMI’ Teatro Manzoni 24 settembre

Buon compleanno Mimì presentano Luisa Corna e Vanessa Grey

Torna “Buon Compleanno Mimì”, spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la Direzione Artistica di Vincenzo Adriani, Giancarlo Del Duca e Lorenzo Nilo Moglioni.

“Buon compleanno Mimì” sarà una serata di festa per celebrare l’arte indimenticabile di Mia Martini, raffinata e intensa artista, riconosciuta come una delle voci più belle, importanti e significative della musica italiana. Durante la serata, presentata da Luisa Corna e Vanessa Grey, si esibiranno artisti del panorama italiano: Noemi, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Silvia Salemi, Simona Molinari, The Kolors, oltre ai ragazzi dell’Associazione, Raffaele Moretti e Gara00. All’evento parteciperanno anche i vincitori del Premio Mimì Sarà 2021: Domenico Lombardi, Giusy Mya, Marcello Pallanca. Ciascuno canterà un brano di Mia Martini e alcuni brani del loro repertorio.

Le sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè, racconteranno aneddoti e ricordi della grande interprete rimasta nei cuori di tutti.

Nel corso della serata di Buon compleanno Mimí del 24 settembre Raffaele Moretti e Gara, due artisti dell’Associazione Minuetto, presenteranno un brano dei loro rispettivi album in uscita. Racconti, immagini esclusive della vita privata e pubblica di Mimì e coreografie eseguite su alcuni suoi brani arricchiranno lo spettacolo, il tutto accompagnato dalla Mimí Sarà Band (Raffaele Matteucci alle tastiere, Giuseppe Garavana alle chitarra, Manuel Boschetti al basso, Filippo Acquaviva alla batteria). I proventi dello spettacolo saranno utilizzati per la realizzazione di alcuni progetti dell’Associazione Minuetto Mimì Sarà.

RASSEGNA EXTRA 24 settembre – ore 20,45