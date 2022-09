Via Beroldo, strada scolastica, diventerà pedonale

Via Beroldo, in zona Loreto, si prepara a diventare ‘car free’. Nei giorni scorsi il Comune ha dato l’assenso al progetto sperimentale che interesserà la via su cui affaccia uno degli ingressi della scuola Ciresola.

L’intervento di urbanistica tattica sarà realizzato entro la fine dell’anno e prevede l’intera pedonalizzazione della strada che sarà realizzata, come avvenuto in altre aree della città, posizionando segnaletica stradale e successivamente elementi di arredo in modo da favorire l’aggregazione sociale.

La proposta di pedonalizzazione è stata vagliata da un gruppo di lavoro che ha coinvolto diversi settori comunali e ha avuto il compito di studiare soluzioni per rispondere alle istanze arrivate da comitato genitori, associazioni e studenti stessi.

L’esigenza emersa, infatti, era stata a più riprese quella di rendere maggiormente sicuri l’ingresso e l’uscita degli alunni e delle alunne sia dell’istituto comprensivo Ciresola sia dei due istituti che affacciano dal lato opposto della via, il liceo Carducci e il polo civico Manzoni.

La sperimentazione, una volta realizzata, sarà mantenuta fino a dicembre 2023.

L’intervento segue un altro progetto, già in fase di realizzazione nella stessa zona con lo stesso obiettivo, che sta vedendo l’allargamento del marciapiede lungo via Venini così da rendere il passaggio degli studenti e delle studentesse che da qui entrano ed escono da scuola più sicuro e percorribile.

