Giornata della cultura Ebraica. Tremonti: presente per ringraziare una comunita’ che tanto ha dato alla nostra citta’

“Mi sono recato oggi presso la Sinagoga Centrale di via della Guastalla 19, per l’inaugurazione degli eventi legati alla Giornata Europea della Cultura Ebraica”. Lo comunica in una nota Giulio Tremonti, candidato alla Camera nel collegio uninominale Lombardia 1 – U09. “Un gesto di sincera amicizia e ringraziamento – continua Tremonti – nei confronti di una comunità che, nel rispetto delle proprie tradizioni mai abbandonate, si è perfettamente integrata nel tessuto sociale cittadino apportando con la propria laboriosità un contributo decisivo all’economia di Milano”. “Gli eventi, che si volgeranno oggi e domani, alla Sinagoga e al Teatro Parenti, saranno accessibili a tutta la cittadinanza, a ulteriore dimostrazione di quanto la comunità sia aperta verso gli altri milanesi. Il tema della due giorni – conclude Tremonti – è il “Rinnovamento”, che voglio prendere come buon auspicio per un prossimo rinnovamento politico, economico e culturale di cui la nostra nazione ha tanto bisogno”.

