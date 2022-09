“Una donna per le donne”. Cristina Rossello presenta a Milano il programma al femminile di Forza Italia.

Lavoro, ricerca, cultura, politica, contrasto alla violenza, diritti civili e sociale.

Lunedì 19 settembre, alle ore 18.15, presso il Grand Visconti Hotel di Milano (Viale Isonzo 14) si terrà l’incontro “UNA DONNA PER LE DONNE”, organizzato dall’ On.le Avv. Cristina Rossello, candidata alla Camera dei Deputati per le Elezioni Politiche 2022 (collegio uninominale Milano “Bande Nere”). L’iniziativa parte dalle donne del gruppo milanese di Forza Italia. È un invito aperto alle donne del Collegio 8 dove è candidata l’Onorevole Cristina Rossello.

Un’apertura al dialogo, ricercata da Cristina Rossello, rivolta a un campione di 100 invitate,

fuori dall’alveo politico, ma aperte a raccontare e a confrontarsi sul programma della

deputata. L’invito è stato rivolto ad una quota riservata di ospiti. L’obiettivo “quota 100” di donne residenti nel Collegio è stato subito raggiunto in pochi giorni. È una novità, un primo esperimento, che si incentrerà su una serie di tematiche: ricerca, arte, ruolo multitasking, esperienze politiche territoriali (municipali e comunali) a confronto, contrasto alla violenza sulle donne, diritti civili e governance, complementarietà cultura e sociale.

Interventi rapidi (3 minuti massimo) dettati dalle nuove tempistiche degli eventi. Con le 100 invitate un confronto selezionato e competente per un vero e proprio endorsement femminile alla propria Commissaria cittadina svolta dal gruppo milanese di Forza Italia che, in quest’ultima difficile campagna elettorale, ha buttato il cuore oltre l’ostacolo spendendosi sul territorio con sorprendente generosità e fiducia, partendo dall’emozionante evento dei Seniores in Via Giambellino 60 per proseguire nei mercati, nelle aree urbane periferiche, con i coraggiosi gazebo e banchetti di cui si parla in questi giorni sulla stampa.

Programma:

Presenta e introduce:

On. Cristina Rossello – Commissario cittadino Fi, candidata alla Camera nel collegio uninominale Milano “Bande Nere”.

Relatrici:

– Luisa Monini Brunelli “Pensa globalmente, agisci localmente”

– Carla Bruschi “L’arte al servizio del sociale”

– Federica de Stefano “Dateci un’occasione e siamo capaci di tutto”

– Rosa Di Vaia “Essere consigliera municipale: testimonianze ed esperienza sul territorio”

– Anna Gesualdo “La forza delle donne”

– Florinda Scicolone “Diritti civili delle donne: realizziamoli insieme per una buona governance”

– Ida Vouk “Cultura e sociale: la complementarietà che vince”

Interverranno:

Sen. Enrico Pianetta – Presidente Seniores

Alan Rizzi – Assessore alla Casa di Regione Lombardia

Melania Rizzoli- Assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia

Laura Schiaffino – Rappresentante Dipartimento Famiglia

Rosa Pozzani – Rappresentante Azzurro Donna Milano

Deborah Latorre – Rappresentante Dipartimento Comunicazione Digitale

Fabrizio De Pasquale – Direttore Milano Post, già capogruppo Fi in Consiglio comunale

Piero Andreuccetti – Rappresentante Seniores.

All’evento saranno presenti anche i consiglieri comunali e municipali di Forza Italia