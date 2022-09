Al via convenzioni funerali a costo ridotto per famiglie in difficoltà

A otto anni dall’avvio del servizio funebre convenzionato, tenuto conto dell’attuale contesto socio-economico, l’Amministrazione ha introdotto un’ulteriore tipologia di funerale che va incontro alle necessità delle persone più fragili. Lo comunica Palazzo Marino, che spiega: “Si tratta del cosiddetto servizio ridotto, che prevede funerali ad un costo di 1.110 euro e si aggiunge alla tipologia ‘standard’ da 1.550 euro.

I soggetti che possono beneficiare del servizio ridotto sono i nuclei familiari del defunto con ISEE inferiore o pari a 25mila euro; per richiederlo occorre rivolgersi all’Ufficio Funerali dell’Area Servizi Funebri e Cimiteriali che individuerà l’impresa secondo un meccanismo di turnazione tra le ditte aderenti ai funerali convenzionati. Sono 60 le aziende che partecipano al servizio, mentre la richiesta da parte dei cittadini negli ultimi due anni si è attestata a circa il 2,5% del totale dei servizi. Possono accedere al funerale convenzionato le cittadine e i cittadini deceduti a Milano, anche se non residenti, o all’Ospedale San Raffaele di Segrate (purché residenti a Milano), coloro che sono destinati ad essere sepolti nei cimiteri milanesi o cremati nel centro di Lambrate. Entrambi i funerali, sia nella formula ridotta sia standard, prevedono tutte le prestazioni necessarie, dalla consegna del cofano in legno d’abete al trasporto del feretro, nel luogo fissato per le esequie e al cimitero assegnato per la sepoltura o al crematorio di Lambrate.

Il Comune di Milano, inoltre, provvede alle esequie delle persone indigenti, compresa l’ipotesi in cui ci sia un manifesto disinteresse da parte dei familiari nei confronti della persona scomparsa. In questo caso di tratta di un ‘servizio funebre essenziale’ di cui si fa carico interamente l’Amministrazione e le cui prestazioni sono eseguite mediante un appalto pubblico affidato ad un’impresa di onoranze funebri. “Con questo provvedimento – spiega l’assessore ai Servizi civici e Generali Gaia Romani – vogliamo andare incontro a tutti coloro che di fronte al dolore causato dalla perdita di una persona cara devono affrontare anche le difficoltà economiche che l’organizzazione di una cerimonia funebre comporta. Sappiamo purtroppo che i costi di un funerale sono ingenti e che per molti, visto l’attuale contesto socio economico, potrebbero rappresentare un ostacolo e imporre notevoli sacrifici. Per questo vogliamo offrire un’opportunità a chi ne ha più bisogno e consentire così a ciascuno una degna cerimonia funebre. Ad oggi solo il 2,5% dei servizi funebri avvengono tramite questa modalità, ecco perché l’amministrazione farà il possibile per farla conoscere maggiormente’, conclude Romani.