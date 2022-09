Milano: Rizzi “Sgombero di via Salomone è un messaggio importante”

“Un messaggio importante che vede le istituzioni ancora una volta dalla parte delle persone per bene, degli inquilini onesti e che si distinguono per il loro contributo alla collettività. Contro l’illegalità serve fermezza”. Lo scrive sul suo profilo Facebook l’assessore lombardo alla Casa, Alan Rizzi a proposito dello sgombero di ieri agli alloggi occupati abusivamente in VIA SALOMONE a Milano.

“Un sentito ringraziamento alle forze dell’Ordine che questa mattina hanno liberato l’alloggio occupato dall’aggressore di Raimondo alle Case Bianche di VIA SALOMONE. E un grazie di cuore all’Aler Milano che ha assegnato immediatamente l’alloggio. Lavoreremo affinché questo sia il modello per contrastare l’illegalità” ha aggiunto. (ITALPRESS).