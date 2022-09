Il bosco verticale insostenibile: consuma al giorno l’energia di 5 tir

Per evidenziare la dicotomia tra ricchi e poveri a Milano.

Nel 2019 i costi condominiali medi del #BoscoVerticale di #Milano erano di circa 1.500 euro al mese di cui 350 solo di luce e acqua per il verde.

Il solo mantenimento delle piante (per una superficie netta di 9.000 metri quadri circa di verde) richiede in media 3,2 #milioni di litri d’acqua e 30 MWh di energia elettrica al mese tra fabbisogno diretto (pompaggio dell’acqua, innaffiamento automatico, manutenzione) e indiretto (potabilizzazione – in remoto – e trasporto dell’acqua, produzione dei fertilizzanti e dei #biocidi utilizzati per il mantenimento del verde).

4 volte l’acqua e 50 volte l’energia che servirebbero se il bosco fosse orizzontale.

Stefani Mansi

Post Tullio Trapasso