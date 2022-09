FALSE PROPHECIES da ARTRA – 15, 16, 17 settembre

FALSE PROPHECIES

false profezie

3 performance di Antonio Syxty

alla galleria ARTRA di Milano

in collaborazione con MTM – Manifatture Teatrali Milanesi

a cura di Roberto Borghi

giovedì 15 – venerdì 16 – sabato 17 settembre

alle ore 19.00

ingresso libero su prenotazione all’indirizzo artragalleria@tin.it

Artista visivo, regista e co-direttore del Teatro Litta, Antonio Syxty ha esordito nel1978 – l’anno di apertura della galleria ARTRA – con una performance al Palazzo ex Stelline di Milano intitolata 108 tentativi di salare il sale e di tirare un muro con i capelli. Quell’opera giocata sull’esasperazione del non-senso, su tautologie compulsive, su di un omaggio a Marcel Duchamp che sconfinava nell’oltraggio lasciava già trasparire il profilo di un artista contraddistinto, secondo Alessandro Mendini, da «un comportamento sfuggente e un continuo senso della mobilità»: in Syxty il designer e teorico del postmoderno scorgeva «una materia aeriforme, simile al vetro soffiato, un fluido inafferrabile, un argento vivo, impossibile da analizzare come materia statica e ferma».

False prophecies, il ciclo di performance presentato da ARTRA, intende configurare una nuova cosmogonia, una nuova narrazione dell’origine dell’universo in cui l’elemento sapienziale acquisisce un carattere farsesco. Il racconto cosmogonico di Syxty è formulato in un tono oracolare e ambivalente, com’è proprio di ogni profezia, da tre personaggi marcatamente paradossali: le loro azioni, per quanto goffe, hanno qualcosa di rituale, una cadenza misteriosa, un carattere epifanico. Sullo sfondo di queste false profezie c’è un senso del sacro volutamente impuro, contaminato con il risvolto più effimero e burlesco del presente, che fa comunque risaltare la natura ancestrale e conturbante del mito.

«Il mondo va come va – dichiara l’artista – e per questo c’è bisogno di nuove profezie».

Giovedì 15 settembre alle 19.00

THE SILLY SAGE

Il Saggio Sciocco

Venerdì 16 settembre alle 19.00

THE SLEEPING FARMER

L’Agricoltore dormiente

Sabato 17 settembre alle 19.00

LENNY, THE FASTEST COMEDY MAN IN THE WORLD

Lenny, l’Uomo-Commedia più veloce al mondo

ARTRA, via Giuseppe Parini 9, Milano, artragalleria@tin.it , +39 3333260984