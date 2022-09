Una zona 7 totalmente abbandonata. Che fine hanno fatto il Sindaco Sala e la giunta?

Un appello a Palazzo Marino e al presidente del Municipio 7 perché si ridia il necessario decoro a una zona di Milano ormai abbandonata a se stessa

“Una zona 7 totalmente abbandonata in una Milano che dovrebbe essere d’esempio in Lombardia come in Italia.

Sono ormai molti anni che Via San Giusto strada del Municipio 7 alle spalle dell’ospedale San Carlo è con i suoi giardini meta fissa di accampamenti abusivi, lo sporco puntualmente pulito a spese dei cittadini, l’accattonaggio in alcuni casi molesto, la non possibilità di fruire di giardini pubblici ormai ridotti a discarica o usati come stenditoio pubblico di abiti da far asciugare al sole sono divenuti la normalità in questa ormai abbandonata periferia.

In allegato alcune foto a testimonianza, si chiede per le motivazioni di cui sopra un intervento definitivo atto a riportare decoro in una strada di una città che dovrebbe essere d’esempio in Lombardia come in Italia.

Nel caso non siate in grado di trovare soluzioni definitive a tale problema da buon cittadino mi rendo disponibile a suggerirvi il da farsi.”

Post di Aurelio Miranda