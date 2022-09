Uomo rifiuta di sopprimere cagnolino nato senza zampe anteriori, decidendo di dargli una seconda possibilità

Il cagnolino Nubby è nato senza zampe anteriori. Il cucciolo aveva solamente 4 ore di vita quando il veterinario ha suggerito di sopprimerlo perché probabilmente quella era la cosa migliore da fare per lui. Tuttavia, il suo padrone ha preso una decisione drastica.

Nubby ha iniziato la sua vita in modo difficile. È nato senza zampe anteriori e faceva difficoltà a raggiungere la mamma per essere allattato. Sua madre lo ha accettato, ma i suoi fratellini lo spingevano via e lui non poteva mangiare. Inoltre, senza tenere conto di quanto fosse triste, secondo il veterinario la cosa migliore per lui era sopprimerlo. Ma Lou Robinson, del Texas, assieme a suo marito Mark, nel corso della sua vita ha adottato e si è presa cura di tantissimi cani indesiderati. Loro la pensavano in modo diverso. Hanno deciso subito di rifiutare il suggerimento del veterinario e prendere Nubby con loro.

Nubby ha seguito Lou a casa. Lì, lei e suo marito si sono occupati di lui 24 ore su 24. Gli hanno dato tanto affetto, sicurezza e cibo col biberon. Inizialmente, Nubby sembrava stare bene. “Ha aperto gli occhi, ha sviluppato le orecchie. Lo si sentiva abbaiare ed era in grado di fiutare e riconoscere le voci,” ha raccontato Lou Robinson a The Dodo. Ma poi le cose sono cambiate. Quando Nubby aveva circa un mese di vita, ha iniziato a starnutire. Non riusciva più a fare la pupù e aveva delle bolle che gli uscivano dal naso. Dopo avergli fatto i raggi, hanno scoperto che aveva qualcosa all’esofago. Gli hanno dato antibiotici e lo hanno messo nell’incubatrice. La situazione era grave, ma Nubby ha dimostrato di avere una forza di volontà e uno spirito da guerriero straordinari.

Non si è mai arreso, ha lottato. E, finché aveva la possibilità di vivere una bella vita, i suoi genitori affidatari hanno lottato per fargliela avere. Fortunatamente, col tempo le sue condizioni sono migliorate. Oggi sono trascorsi 3 anni da quel momento, e questo cagnolino ha dimostrato di essere un vero sopravvissuto.

Ovviamente la vita gli ha presentato delle difficoltà, ma lui ha mostrato a tutto il mondo che tutto è possibile. Inoltre, i Robinson gli hanno creato la sua pagina Facebook personale così che le persone possano seguire le sue avventure.

A giudicare dagli aggiornamenti e dalle foto pubblicate di recente, Nubby sta meglio che mai.È cresciuto ed è diventato un cane forte. Gli piace giocare ed è curioso della vita e di tutto ciò che offre. In più, ha anche la sua sedia a rotelle personale che gli rende molto più semplice spostarsi e giocare.

Nubby è una vera fonte d’ispirazione! Anche se lui non è uguale a tutti gli altri, è la prova vivente che essere diversi non ha importanza.

Secondo il veterinario andava soppresso, ma con l’aiuto di Lou e Mark, Nubby ha dimostrato che tutto è possibile.