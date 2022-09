Verde e manutenzione a Milano – situazione allo sbando

Durante il mese di Luglio ed Agosto sono morti una grande quantità di Alberi nella nostra città, sia per la siccità che per la mancanza di acqua che sarebbe dovuta essere garantita da parte del Comune di Milano.

Ora dopo le piogge ci ritroviamo in una situazione assurda dove erbe ed erbacce hanno invaso molti dei marciapiedi della nostra città senza controllo creando una situazione talmente diffusa di incuria e degrado mai vista prima.

Inviate denunce e richieste al Sindaco e ai Servizi competenti ma per ora sembra per chi si trova nella stanza dei bottoni che “vada tutto bene e sia tutto normale”.

Io penso che la nostra città debba essere, fin dalle piccole cose, curata e monitorata, degrado chiama degrado e se non ci si attiva fin da subito ecco il risultato, ben visibile a tutti ma “normale amministrazione” per altri.

Io su questo non mi stancherò mai di combattere, ecco il risultato di scelte, fin dalle piccole cose, sbagliate e insensate ed a pagarne il prezzo sono sempre i cittadini.

Sto raccogliendo situazioni analoghe in tutta la città per inviare un resoconto a chi da del “visionario” al sottoscritto e a chi segnala, VI PREGO DI INVIARMI FOTO DI SITUAZIONI ANALOGHE via mail all’indirizzo

Marco.cagnolati@comune.milano.it

In modo tale da poter intervenire in maniera più efficace possibile

#MarcoCagnolati#cagnolati#sindacosala#degrado#Municipio#municipio3#AMSA#comunedimilano#milano#verde

Marco Cagnolati (FI) Consigliere Municipio 3