Tre turisti rapinati degli orologi di lusso in centro per un valore di 70mila euro

E’ di tre orologi di lusso il bottino di altrettante rapine avvenute per strada la notte scorsa in centro a Milano. Alle 23.15 un americano di 39 anni è stato scippato di un Audemars Piguet da 40mila euro. La vittima è stata aggredita da due uomini mentre stava passeggiando con un amico in via Manzoni. Alle 3.50 un turista olandese di 31 anni è stato avvicinato in via Settembrini da una coppia che gli ha puntato una pistola e si è fatta consegnare un Rolex Submariner da 15mila euro. Meno di due ore dopo, in corso Como, a un 43enne inglese è stato sfilato un Rolex Gmt da 15mila euro. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato ‘abbracciato’ da un gruppo di nordafricani che nella concitazione gli hanno sfilato l’orologio di pregio senza che se ne rendesse conto. Sempre in corso Como, alle 4.45, un marocchino di 18 anni è stato arrestato per aver strappato 50 euro dalle mani di un francese di 28 anni che li aveva appena prelevati al bancomat. (ANSA).

