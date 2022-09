Al via a Milano il corso per Disability Manager

Si tiene in presenza alla sede dell’Università Cattolica di Milano (in via Carducci 30) il corso “Disabilty manager e mondo del lavoro”, ideato per fornire le competenze necessarie per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della legge 68, delle normative previste dal Piano Nazionale e Regionale di Azione sulla Disabilità e del Job Act. Come spiegano gli organizzatori, il corso vuole dare “gli strumenti operativi e culturali affinché si realizzi una visione unitaria e coordinata delle competenze necessarie per migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche di inserimento al lavoro delle persone con disabilità”. Il corso, che prende il via il 7 ottobre e si conclude a febbraio 2023, è organizzato dal Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita e dal CrifipAB dell’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Iscrizioni aperte fino al 25 settembre: https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-disability-manager-e-mondo-del-lavoro-e218mi00301-06

(A cura di Agenzia Le Acrobate)

