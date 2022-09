“Poesia nei cortili” incontri d’autore e letture di poesia nei cortili delle case storiche di Oleggio

Voci di Storia e di Poesia. Insieme nei cortili, quasi un grido modulato da trasmettere, al vento, all’umanità. La scelta ha un respiro senza tempo, una realtà immaginifica del singolo uomo, nella possibilità di sentire se stessi sciogliersi nell’universo

Che dire? E’ poesia. È vita. E’ ascolto dell’incanto della natura, nel silenzio. E’ la coscienza di se stessi per volare, realizzare…Non a caso nella rassegna preziosa che si ripete ogni sabato, due donne, due anime si offrono nude, la musica del loro sentire. Carezze d’immagini, determinazione, scelte libere, voli in un immaginario in cui riconoscersi. Sono Moka e Ilaria Biondi, da incontrare, da cantare nei giorni felici o di malinconia.

Il Lago è profondo respiro

buio che scuce lucidi sogni,

penso a quante cose ho da dire

passeggiando mi metto addosso

profumo di rose e fico.” (Moka)

E

“Collane di ginepro socchiudono

il passo umido del bosco

annodando bacche rosse di viburno

al grembiule delle nuvole” (Ilaria Biondi)

Perché

“Essere poeta di versi liberi

Mi lascia disarmata

alle notti e al buio sovrano

che sussurrano alla mia solitudine:

l’invisibile è la forma più vera,

copre la tristezza dei sogni sul cuscino.” (Moka)

Il programma

sabato 10 settembre ore 19

Diego Baldassarre con Memorie di un tabagista (Il Babi Editore), da Pistoia

Adriana Libretti con La conchiglia del tempo (Le Mezzelane CE), da Milano

Modera Monica Zanon (in veste di presidente dell’Ass. Licenza Poetica)

sabato 17 settembre ore 19

Felicia Buonomo con Sangue corrotto (Interno Poesia), da Milano

Nerio Vespertin con Ama con rabbia (Il Babi Editore), da Bologna

Modera Monica Zanon (in veste di presidente dell’Ass. Licenza Poetica)

sabato 24 settembre ore 19

Ilaria Biondi con Il silenzio degli alberi (Le Mezzelane CE), da Parma

Moka con Vuoti d’aria (Le Mezzelane CE), da Lesa (NO)

Modera Claudio Ardigò (critico letterario)

venerdì 30 settembre ore 19.30

Marco Nifantani con Vedere (Il Fromboliere Editore), da Novara

Fabio Castano Una tazza di te e di me (L’Erudita), da Varese

Modera Federica Mingozzi (giornalista)